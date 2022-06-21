Kafa koparma tehdidine tutuklama

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Ataşehir’de geçen pazar günü öğle saatlerinde nöbetçi Ayşenur Eczanesi’ne giden Erdem Tuştaş., annesine eczane adresini yanlış tarif ettiği iddiasıyla eczacı Ayşenur Ören’e ve diğer çalışanlara sözlü saldırıda bulundu. Ören, polisi aramak istediği sırada da Tuştaş, “Polis aranırsa döverim demiyorum, öldürürüm seni, kafanı koparırım senin. Ben öyle haberlerde gördüklerine benzemem. Seni öldürürüm” diyerek tehditler savurdu. Erdem Tuştaş, şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Erdem Tuştaş adliyeye sevk edildi.

'ÖZÜR DİLERİM'

Erdem Tuştaş, hakimlikteki sorgusunda, “Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince, ‘Tamam ben ilacı alırım’ dedim. İlacı almaya gittim, annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı çok pişmanım, özür dilemeye de gidecektim. Affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değildim. Etmiş olduğum küfürlerden dolayı da özür dilerim” dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Erdem Tuştaş’ı ‘tehdit’ suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.