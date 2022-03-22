'Kafa kıran' komşudan pişkin savunma

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Küçükçekmece 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Murat Yaraşır, “Bana hakaret etti. Ben de ‘Aşağı in koşuşalım’ yazdım. Ancak orada konuşalım kelimesi yanlış çıkıp ‘kapışalım’ olmuş. Aşağı indiğimde başıma ve kulağıma sopayla vurdu. Kendisine sopa ile vurmadım, dengesini kaybedip kafasını kolona vurmuştu. Boğuşma sırasında kendisini üzerimden atmıştım o sırada kafasını yerlere çarpmış olabilir” dedi.

‘BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’

Osman Karakuş ise şunları anlattı: “Sanık ve eniştesi kardeşim Ümit’i canice darp edip bacağını sakat bıraktılar. Ev sahibi Fatih Bey, sanığı daireden tahliye ettirmemi istedi. Bunun üzerine ödenmeyen kira alacakları nedeniyle tahliye talepli icra takibinde bulundum. Kendi adıma uzaklaştırma kararı aldırdım. Binanın WhatsApp grubunda tartıştık. ‘Kapışalım’ dedi. Şaşırdım. Aşağı indim. Otoparkta beyzbol sopasıyla kafama vurdu. Kafamda iki yarık oluştu. Toplam 32 dikiş atıldı. Beni öldürmeye çalıştı.”

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Mahkeme, delillerin toplanmış olması nedeniyle Murat Yaraşır’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.