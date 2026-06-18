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Kafa kafaya kaza: 2 ölü 8 yaralı

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#Şanlıurfa#Birecik#Kaza
Kafa kafaya kaza: 2 ölü 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:00

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde önceki gece Duygu Altun (38) yönetimindeki 01 AVY 419 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Baran Yılmaz (21) idaresindeki 41 SC 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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Kazanın şiddetiyle her iki araç da demir yığını haline geldi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ataş (80) ve Ayşe Ataş’ın (89) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mediha Yılmaz (45), Melisa Yılmaz (15), Berfin Gül (20), Zöhre Abbas (38), Duygu Altun (37), Canan Altunışık (33), Seyfi Baran Yılmaz (25) ve İran asıllı olduğu öğrenilen Zohreh Abbasnejadchetabi ise hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

 

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#Şanlıurfa#Birecik#Kaza

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