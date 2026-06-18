Kafa kafaya kaza: 2 ölü 8 yaralı

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Kazanın şiddetiyle her iki araç da demir yığını haline geldi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ataş (80) ve Ayşe Ataş’ın (89) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mediha Yılmaz (45), Melisa Yılmaz (15), Berfin Gül (20), Zöhre Abbas (38), Duygu Altun (37), Canan Altunışık (33), Seyfi Baran Yılmaz (25) ve İran asıllı olduğu öğrenilen Zohreh Abbasnejadchetabi ise hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.