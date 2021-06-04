Kafa kafaya katliam

VAN’dan İstanbul’a giden Özgür Görünüş (31) yönetimindeki otomobille, karşı yönden gelen Hamza Çelik (63) yönetimindeki hafif ticari araç, dün 10.00 sıralarında Sivas’ın Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. İki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik (76), kızı Necla Dündar (30), torunları Edanur Çelik (10), Burak Efe Dündar (10) ve Gökmen Gündoğdu (36) ile otomobil sürücüsü Özgür Görünüş, eşi Rabia Görünüş (18) ve bebekleri Ali Baran Görünüş’ün (1) kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenler, araçlardan güçlükle çıkarılıp morga kaldırıldı.

SEBEBİ ŞERİT İHLALİ

Kazanın, ilk belirlemelere göre Özgür Görünüş’ün otomobiliyle şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtildi. Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sivas, Gölova ilçesi D-100 Karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında; 3 erkek, 3 kadın ve 3 çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

OYUNCAKLARI SAÇILDI

Hafif ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik, eşi Hasret Çelik, kızları ve torunlarının İstanbul’dan memleketleri Ağrı’nın Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi. Van’dan İstanbul’a dönen Özgür ve Rabia Görünüş çiftinin 3 yıl önce evlendiği ve Rabia Görünüş’ün ikinci çocuğuna 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden çocukların olay yerinde etrafa saçılan oyuncakları dikkat çekti. (Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ / DHA)



DEREYE UÇTU



ŞANLIURFA’da Siverek-Çermik yolunun 25’inci kilometresinde kontrolden çıkan otomobil, köprüden kısmen kuruyan dereye uçtu. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan birbirleriyle akraba Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatma Canan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İbrahim Canan da ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ölen kişilerin Diyarbakır’dan Gaziantep’teki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. (Mehmet SEZGİN / DHA)







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