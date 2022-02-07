Kafa kafaya çarpıştılar

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İstanbul Başakşehir’de Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde, M3. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması inşaatı nedeni ile yol tek şeride düşürülmüştü. Tek şeritli yolda dün saat 11.00 sıralarında C.K. ve İ.A. yönetimindeki 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çevrede önlem alan polis ekipleri bir süre caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan çalışmaların ardından hurdaya dönen otobüslerin çekilmesiyle cadde yeniden trafiğe açıldı. Yaralı yolcuların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.