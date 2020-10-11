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Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kafa kafaya! 2 kişi öldü

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Kafa kafaya! 2 kişi öldü
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Ankara’da Kalecik Tren İstasyonu yakınında dün 06.30 sıralarında, Kayseri’den Çankırı’ya giden boş yük treni ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı.

İki trenin lokomotifleri ile toplam 6 vagon raydan çıkarak devrildi. Kazada makinistler Hanifi Adem Yüksek ile Ömer Baltat, hayatını kaybetti. Diğer makinistler Mehmet Karaağaç ile Murat Özyılmaz ise yaralandı.

Yetkililer, Kalecik kazasının Çankırı treninin kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle olmuş olabileceğini belirttiler. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir ise kazaların bir dizi eksiklik nedeniyle meydana geldiğini, TCDD’yi önlem alması konusunda sık sık uyardıklarını belirterek “Lokomotifi acilen frene geçirecek sistem devrede olsaydı tren kendiliğinden duracaktı, durmamış. Ya da haberleşme zafiyeti var, telsiz telefon çekmiyor” dedi. 

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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