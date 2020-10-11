Kafa kafaya! 2 kişi öldü

İki trenin lokomotifleri ile toplam 6 vagon raydan çıkarak devrildi. Kazada makinistler Hanifi Adem Yüksek ile Ömer Baltat, hayatını kaybetti. Diğer makinistler Mehmet Karaağaç ile Murat Özyılmaz ise yaralandı.

Yetkililer, Kalecik kazasının Çankırı treninin kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle olmuş olabileceğini belirttiler. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir ise kazaların bir dizi eksiklik nedeniyle meydana geldiğini, TCDD’yi önlem alması konusunda sık sık uyardıklarını belirterek “Lokomotifi acilen frene geçirecek sistem devrede olsaydı tren kendiliğinden duracaktı, durmamış. Ya da haberleşme zafiyeti var, telsiz telefon çekmiyor” dedi.