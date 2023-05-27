Kadrolarımızı yenilemekten geri durmadık

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Erdoğan özetle şunları söyledi:

(Rehavet gördünüz mü?): Hamdolsun bir rehavetin olmadığı tam aksine tabanın bu işe asıldığını görüyorum. Seçime çok kararlı olduklarını görüyorum. Gerek hanımların gerek bugün Esenler Meydan Mitingi’nde ki yaklaşık 150 bine yakın insan vardı... Bu tabi şeyi gösteriyor, ‘Biz hazırız ve bu işi kesinlikle bırakmayacağız.'

LİNÇ KAMPANYALARI RUTİNLEŞTİ

(Muharrem İnce’ye ve Sinan Oğan’a yapılan linç kampanyaları): Kendinden olmayana tahammül göstermeyen Kılıçdaroğlu’nun linç kampanyaları artık rutinleşti. Yeni bir şey değil bunlar. Ta başından itibaren bunlara şahit oluyoruz. Bu Kılıçdaroğlu’nun demokrasiden ne anladığını da gösteriyor. Kişilerin kararlarına, tercihlerine saygısı olmayanların ki bunu CHP her zaman yapıyor. Bunu 14 Mayıs’tan sonra depremzedelerimiz için de yaptılar.

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(Ümit Özdağ ile imzalanan mutabakattan sonra Pervin Buldan’ın ‘Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun bize verdiği sözlerdir’ açıklaması): Bunlar Kılıçdaroğlu’nun başından beri ilkesiz siyaset yaptığının resmidir. Siyaseti hizmet yarışına değil adeta kusura bakmayın at pazarlığına çevirdiler. Hesap uzmanıyım diyen sen 40’ını bu ufak partilere verdikten sonra sana ne kalıyor?”

KÜRT KARDEŞLERİMİZLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

(Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik söylemleri): İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu. Şimdi önüne gelene nefret kusuyor. Depremzedeler de buna dahil. Düne kadar sosyal demokratız diyorlardı. Bugün Nazi’leri mumla aratacak dil kullanıyorlar. Milletin gözünü boyamaya çalışıyor. Yapay bir milliyetçilik. Biz Kılıçdaroğlu’na terör örgütünün desteğini ortaya koyarken PKK ile Kürt kardeşlerimizi kesinlikle ayrı tutuyoruz. Kürt kardeşlerimiz bir tarafa, PKK bir tarafa.”

KOŞUP YORULMAYACAK İSİMLER

(Kabine nasıl şekillenecek): Devlet Bey’in riayetinde parlamentoyu açmış olacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sahiplenmiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık. Yine durmayacağız. Koşup yorulmayacak isimler olacak.

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(Fahiş kira artışları): Kira artışlarına %25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerine çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili işlemleri içeren tedbirleri olacaktır.

(Temmuzda maaş artışı): En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarttık. Bu rakamı daha da arttırmanın çalışmalarını arkadaşlarım yapıyorlar. Memurlarımızın en düşük maaşını da temmuzda 22 bin seviyesine yükseltme sözünü zaten verdik. Şimdi temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor.

ERDOĞAN: KİMSENİN YAŞAM BİÇİMİYLE İLGİLENMEDİK

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kadın hakları konusunda atılan adımları sıraladı: “Göreve gelirsek kadınların haklarını kısıtlayacağımızı, kazanımlarını ellerinden alacağımızı, hayat tarzlarına müdahale edeceğimizi söylediler. Peki, biz ne yaptık? Bırakın geri plana itmeyi, kadınlara yönelik pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Kadınların özgürlük, çalışma, istihdam ve temsil alanlarını genişlettik, hiç kimsenin yaşam biçimiyle ilgilenmedik.

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- ŞÖNİM, kadın konukevi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla ihtiyaç duydukları her an kadınların yanında olduk.

- İstihdamdaki kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık. Siyasette kadın temsil oranını her yıl sürekli artırdık.

- Bize kadın hakları konusunda nutuk çekenler ise ikna odalarından iş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü, baskıyı yaptılar...

Bu korku ve baskı siyaseti, kadınların iradesine zincir vuramayacak...”