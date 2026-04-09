Kadirli’yi sağanak vurdu… 2 kişi boğuldu, 127 ev ile 21 işyeri kullanılamaz hale geldi

Haberin Devamı

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde önceki gün 17.30 sıralarında başlayan sağanak, kesintisiz devam etti ve yaşamı felç etti. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Savrun Çayı ve Bülbül Deresi ilerleyen saatlerde taştı. Bülbül Deresi’nden yükselen sular, minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı. Savrun Çayı’nın debisinin yükselmesiyle yaşanan taşkın nedeniyle de cadde ve sokaklar sualtında kaldı, bazı araçlar sürüklendi, bazıları da mahsur kaldı. İlçede farklı noktalarda su baskınları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Sağanak gece saatlerinde sürerken Savrun Çayı ve Bülbül Deresi’nden taşan sular her şeyi önüne katıp sürükledi. Bu sırada 33 VFS 22 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin Kul (69) ve Fatih Anbarcıoğlu (66), Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasının bahçesine sığındı. Sel sularının daha da yükselmesiyle otomobilde bulunan Kul ve Anbarcıoğlu, araçta mahsur kaldı. Kısa süre sonra araç tamamen suya gömüldü. 2 kişi için belediye ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ancak ekipler, yaklaşık 3 metreye kadar yükselen sel sularına gömülen aracın içindeki Kul ve Anbarcıoğlu’nun boğularak yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Haberin Devamı

‘ÖZEL HASTANE MORGU SUALTINDA KALDI’

Bu arada Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 ev ile 21 işyerinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Başkan Olcar, metrekareye ortalama 125 kilogram yağmur yağdığını dile getirdi. Kadirli Belediyesi olarak 230 ekibin sahada olduğunu ifade eden Başkan Olcar, “Bir özel hastanenin morgu sular altında, içerisinde cenazeler de var. Vidanjörümüz, KASKİ, Su İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çalışma yapıyor. Her türlü hem gıda, hem temizlik, hem de personel desteğini sağlıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

SELİN ARDINDAN TEMİZLİK BAŞLADI

Kadirli’de sel felaketinin boyutu, dün gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte esnaf, su ve balçıkla dolan işyerlerini temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de bölgede iş makineleri ve temizlik araçlarıyla yoğun mesai harcarken, cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar temizlenmeye çalışıldı. Kadirli’de dün öğle saatlerinde yağış yeniden etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle Cengiz Topal Mahallesi’nden geçen dere taştı. Taşkın sırasında dere yatağındaki 40 evi su bastı. Ekipler, debisi yükselen Savrun Çayı çevresinde de taşkın riskine karşı önlemleri artırdı.

Haberin Devamı