Kadirli'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen denetime Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa As, İlçe Sağlık Müdürü Dt. Ayşe Bozkurt katıldı. Maske ve mesafe denetiminin yapıldığı caddede vatandaşlarla konuşan Kaymakam Ahmet Arık, kurallara mutlak suretle uyulması gerektiğini hatırlattı. Koronavirüs vakalarının arttığını belirten Kaymakam Arık, "Önceden olduğu gibi sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Tedbirleri gevşetirsek, dikkat etmezsek, bir aralar olduğu gibi yoğun bir koronavirüs saldırısına maruz kalabiliriz. Hızlı bir yayılma tekrar hepimizi ciddi anlamda etkiler. Bunun için işi gevşetmeyelim. Maske ve mesafelere dikkat edelim. Mümkün mertebe fiziksel iletişimimizi azaltalım. Şu an ciddi bir yükseliş var. Bu yükselişin önüne geçmemiz lazım. Herkesten duyarlılık bekliyoruz. Büyüklerimizin, çocuklarımızın ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlığı için kurallara mutlaka riayet edelim” dedi.



Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise Türkiye'ye mutasyona uğramış virüsün geldiğini söyledi. Virüsün çok daha hızlı yayılan ve öldürücü hale geldiğini anlatan Tarhan, "Kadirli’mizde tavsiyelere uyulur ve kurallara riayet edilirse geçtiğimiz aylarda yaşadığımız ölümler ve vakaları görmeyiz. Lütfen kurallara uyalım. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım ve rehavetten uzak duralım. Tehlike henüz geçmiş değil” diye konuştu.