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Kadir’in yaşadıkları mazeret olmamalı

#Kadir Şeker#Satırlı Saldırı #HATAY
Kadir’in yaşadıkları mazeret olmamalı

Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker, Hatay’da saldırıya uğrayan bir kadına yardım edilmemesiyle ilgili olarak, “Çaresiz bir insana yardım edilmemesinin hiçbir mazereti olamaz. Kadir’in başına böyle bir şey geldi ama kimse bundan endişe ederek yardıma muhtaç insanlara yardım etmekten çekinmesin” dedi.

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Hatay’da önceki gün meydana gelen olay büyük tepki çekmişti. Dükkânlarının önünde tavla oynayan 5 kişilik bir esnaf grubu, yardım isteyen, kendisini satırla kovalayan sevgilisinden kaçan genç kıza kayıtsız kalmıştı. Olayın ardından sosyal medyada Kadir Şeker’in başına gelenler hatırlatıldı ve o grubun bundan dolayı müdahale etmemiş olacağı yorumları yapıldı. Zira Kadir Şeker darp edilen bir kadını kurtarmak isterken kendisi de darp edilmişti. Çıkan arbedede kadını darp eden şahıs Kadir Şeker’in bıçak saplaması sonucu ölmüş ve Kadir Şeker de ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ceza almıştı.

‘KORKULARINI ANLIYORUM’

Babası Cengiz Şeker ile hem Kadir’in son durumunu hem de yaşanan son olayı konuştuk. Cengiz Şeker şunları söyledi:

“O görüntüleri izledim. Sosyal medyada konuşulanları da takip ettim. Köşe yazılarını da okudum. Muhakkak her olayın kendine has şartları var. Hiçbir olay birbirinin aynısı değil. Ancak çaresiz bir insana veya sizden yardım isteyen bir insana herhangi bir şekilde yardım eli uzatmamasının bir mazereti olamaz. Kadın orada adamların arkasına sığınmış. Yardım dilenmiş. Ne olursa olsun yardım edilmesi gerekirdi. İnsan en azından polise haber verir veya kıza sığınabileceği kapalı bir alan gösterir. Ama böyle olacağı da belliydi. Yani Kadir’e reva görülenlerin yaşadığı olay benzer durumlarla karşılaşanları etkileyeceği. Evet, Kadir’in başına böyle bir şey geldi ama kimse bundan endişe ederek yardıma muhtaç insanlara yardım etmekten çekinmemeli. Ama insanların korku ve çekincelerini de anlıyorum. O zamandan itibaren gördük ki ne zaman kadına yönelik bir şiddet olsa ve çevreden buna duyarsızlık gösterilse Kadir’in adı gündeme geliyor. Çünkü kamu vicdanı Kadir’in başına gelenlere üzüldüğü gibi ondan sonra kendisine reva görülen hukuki sürece de razı olmadı.”

‘İYİ BİR HABER BEKLİYORUZ’

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Bir hafta önce Kadir ile görüştüğünü de belirten Cengiz Şeker, “Yargıtay’dan iyi bir haber bekliyoruz. Mahkemenin kendisini ve olayın o andaki şartlarını anlayarak bir empati yapmasını bekliyoruz. Biz Kadir’in ‘meşru müdafaa’ sınırları içinde kaldığına inanıyoruz. Dosyadaki bütün somut deliller ve ifadeler de bunu gösteriyor.” 

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#Kadir Şeker#Satırlı Saldırı #HATAY