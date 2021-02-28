MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadir’in kurtardığı kadına uyuşturucudan 30 yıl istendi
GeriGündem Kadir’in kurtardığı kadına uyuşturucudan 30 yıl istendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Salih BÜYÜKSAMANCI / DHA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kadir’in kurtardığı kadına uyuşturucudan 30 yıl istendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadir’in kurtardığı kadına uyuşturucudan 30 yıl istendi
Abone Olgoogle-news

Konya polisi geçen yılın ekim ayında gece yarısı ihbar üzerine durdurdukları araçta 900 gram eroin ele geçirdi.

Araç içinde bulunan Murat Hanlı (26) ve Kadir Şeker’in, sevgilisi Özgür Duran’ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35) gözaltına alındı.

Hanlı ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp kullanmak için eroin aldığını söylemişti. Dırla ve Hanlı tutuklanmıştı.

İddianamede, Hanlı’nın 60 bin liralık uyuşturucuyu kullanmak amacıyla elde etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama’ suçlarını işledikleri kaydedildi. Dırla ve Hanlı hakkında, 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Kadir’in kurtardığı kadına uyuşturucudan 30 yıl istendi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi