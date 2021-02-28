Kadir’in kurtardığı kadına uyuşturucudan 30 yıl istendi

Araç içinde bulunan Murat Hanlı (26) ve Kadir Şeker’in, sevgilisi Özgür Duran’ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35) gözaltına alındı.

Hanlı ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp kullanmak için eroin aldığını söylemişti. Dırla ve Hanlı tutuklanmıştı.

İddianamede, Hanlı’nın 60 bin liralık uyuşturucuyu kullanmak amacıyla elde etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama’ suçlarını işledikleri kaydedildi. Dırla ve Hanlı hakkında, 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.