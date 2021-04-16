Kadir’in cezası istinafta onaylandı

Konya Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 aylık cezayı onayladı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cezada indirim yapılması yönündeki talebi de reddedildi.

SIRADA YARGITAY VAR

Ayrıca Şeker’in avukatlarının temyiz başvuruları da kabul edilmedi. Şeker’in avukatları Yargıtay nezdinde itirazda bulunmak üzere temyiz dilekçesi hazırlıyor. Hürriyet’e konuşan Şeker’in avukatı Emrah Daylan, “Hukuk mücadelemiz Yargıtay’da devam edecek. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara