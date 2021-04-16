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Gündem
Musa KESLER
Haber Giriş: 16.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kadir’in cezası istinafta onaylandı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Kadir’in cezası istinafta onaylandı

Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker hakkında yeni bir karar çıktı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 aylık cezayı onayladı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cezada indirim yapılması yönündeki talebi de reddedildi.

SIRADA YARGITAY VAR

Ayrıca Şeker’in avukatlarının temyiz başvuruları da kabul edilmedi. Şeker’in avukatları Yargıtay nezdinde itirazda bulunmak üzere temyiz dilekçesi hazırlıyor. Hürriyet’e konuşan Şeker’in avukatı Emrah Daylan, “Hukuk mücadelemiz Yargıtay’da devam edecek. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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