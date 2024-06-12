‘Kadir’in Ağaç Evleri’ yine kül oldu

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Antalya’yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos’ta turizmi başlatan “Kadir’in Ağaç Evleri”nde, dün 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağaç evlerde yaşayanlar korkuyla bölgeden uzaklaştı. Alevlere orman işletme müdürlüğü ekipleri, büyükşehir belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının ormana ve çevredeki diğer tesislere sıçraması da engellendi. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yer yer soğutma çalışmalarının yapıldığı 5 dönümlük alanda, işletmeye ait kullanılabilir hiçbir nokta kalmadı.

17 yıl aradan sonra işletmesinde ikinci kez yangın felaketi yaşayan Kadir Kaya, “Vallahi diyecek bir şey yok. Kimsenin burnu kanamadı ona şükrediyoruz. Birinci yangından sonra dünyanın her tarafından insanlar geldi ve destek verdi, elleriyle, emekleriyle; o emeği koruyordum. Ülkemde farklı bir misyon olarak dünyanın öbür uçlarında tanıtarak ve bu bölgede herkes ekmek yiyecek şekilde çalışmaya başladık ama kötü bir zamanda yine her şeyimiz gitti. Ağaç evleri yeniden yapacağım. Bu bölgenin kalkınması ve canlanması için buranın yaşaması gerekiyor” dedi.

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SIRT ÇANTALI GEZGİNLERİN UĞRAK YERİYDİ

Milli park içinde yer alan Kadir’in Ağaç Evleri’nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları’nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında (sırt çantalı gezginler) çok popüler olan Kadir’in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olimpos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekânın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen “Kadir’in Ağaç Evleri” tüm dünyada tanınıyordu.