Kadir Topbaş’ı anma mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.