Kadir Topbaş’ı anma mesajı

#Kadir Topbaş#Erdoğan#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ı ölüm yıldönümünde andı: “İstanbul’a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ı vefatının 5’inci yılında rahmetle yâd ediyorum.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 

