Kadir Şeker'e iyi haber

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Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a, engel olmak isterken çıkan arbedede bıçaklanarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker, Konya’daki Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker’e Konya’daki mahkemenin verdiği cezanın fazla olduğunu belirterek bozulması yönünde görüş bildirdi. Şeker’in dosyası Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde. Daire bu görüşü de değerlendirerek Kadir Şeker’e dair nihai kararı verecek.

BABASI: ADALETE GÜVENİYORUZ

Hürriyet’e konuşan Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker şunları söyledi: “Biz başından beri adalete olan güvenimizi kaybetmedik. Kadir’in ‘meşru müdafaa’ halinde olduğunu savunduk. Mahkemeye bunu anlatmaya çalıştık. Somut deliller ve ifadeler sunduk. Yargıtay Başsavcılığı’nın bu değerlendirmesi son derece önemli. İnşallah Ceza Dairesi de bu yönde karar verir ve Kadir’in durumu düzeltilir” dedi.

Kadir Şeker’in avukatı Emrah Daylan da “Yerel mahkemenin verdiği cezanın fazla olduğunu, bazı hususların dikkate alınmadığını ısrarla savunmuştuk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu görüşüyle bizim tezlerimizin haklılığı da ortaya çıktı. Şimdi 1. Ceza Dairesi’nin de aynı yönde bir karar vermesini umut ediyoruz” diye konuştu.