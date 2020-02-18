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DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin konuştuğu Kadir, ailesinden bunları istedi

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Türkiye'nin konuştuğu Kadir, ailesinden bunları istedi

Sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istediği öğrenildi. Şeker'in ayrıca cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi.

4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

ÜNİVERSİTE SINAVINA CEZAEVİNDE HAZIRLANACAK

Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi.

Şeker'in hem kendi kitaplarından hem de cezaevi tarafından verilen kaynaklar ile üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi.

Öte yandan soruşturmanın cumhuriyet başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar yürütüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

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