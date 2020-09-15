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Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Kadir Şeker, yarın hakim karşısına çıkacak

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Kadir Şeker, yarın hakim karşısına çıkacak
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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü ileri sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), yarın 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Son 2 tanığın dinleneceği duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaa vermesi bekleniyor.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre kadını dövmeye başladı. Parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etti. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 

19 yıla kadar hapis istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kadir Şeker, yarın 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada biri polis 2 tanık dinlenecek,  Cumhuriyet savsının da mütalaa vermesi bekleniyor.

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