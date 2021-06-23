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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Kadir Şeker kurtarmıştı! Ayşe Dırla cezaevinde evlendi

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Kadir Şeker kurtarmıştı! Ayşe Dırla cezaevinde evlendi

Sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker’e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Daha sonra Ayşe Dırla'nın (35), 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandığı Murat Hanlı (26) ile cezaevinde evlendiği öğrenildi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yoldan geçerken Piri Reis Parkı'nda, Ayşe Dırla'yı, sevgilisi Özgür Duran'ın dövdüğünü fark edince müdahale etti. Kadir Şeker, aralarında çıkan arbedede Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Taraf avukatlarının itirazı üzerine karar, Yargıtay'a taşındı.

Kadir Şeker davasıyla ilgili yeni gelişme Tahliye için Yargıtaya başvurdular
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BERABER GİRDİKLERİ CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla ise 29 Kasım'da merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde polisin düzenlediği operasyonda, Murat Hanlı ile birlikte otomobilde, bebe bisküvisi içine gizlenen 900 gram eroinle yakalandı. Gözaltına alınan Dırla ile Hanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadir Şeker kurtarmıştı Ayşe Dırla cezaevinde evlendi

Cumhuriyet savcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Ayşe Dırla'nın birlikte tutuklandığı Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarında da Ayşe Dırla'nın soyadının 'Hanlı' olarak değiştirildiği, çiftin yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

Kadir Şekerin kurtardığı Ayşe Dırlanın ifadesi ortaya çıktı... O da tutuklandı
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı... O da tutuklandı

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