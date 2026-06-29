Kadir İnanır’a veda... En büyük vasiyeti: Barış

Haberin Devamı

BİR süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede 26 Mayıs’ta yaşamını yitiren Kadir İnanır, dün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için ilk tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye getirilirken, ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının yaptığı konuşmalar sırasında duygusal anlar yaşandı. İnanır’ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural konuşması sırasında hem ağladı hem de salondakileri ağlattı.

‘BİR GÜN MUTLAKA SEVGİLİM’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kadir İnanır’ın en büyük vasiyetini de açıkladı: “Kadir İnanır’ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında taşan öfkesini, sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını, yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında şahlanan o vicdanını. Kısacası onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Belki de hayatı boyunca en büyük heyecanı olan sinemada kendi aktörlüğünü inşa ederken; dönüp dolaşıp başvurduğu yerdi kalbi, sezgileri, en önemlisi merakı ve hayata gülümseyerek bakabilme cesareti. Kadir İnanır aslında herkesin abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. Anadolu’dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum’dur, Türk’tür, Ermeni’dir, Çerkez’dir, Boşnak’tır, Arap’tır ve tabii Kürt’tür. Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. ‘O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız’ der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka.”

Haberin Devamı

Kadir İnanır, 2013’te başlatılan çözüm sürecinde ‘Akil İnsanlar Heyeti’nde yer almış, barışçıl adımları destekleyerek sürecin topluma anlatılması için görev yapmıştı.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ





Haberin Devamı

Yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Organlarını bağışlamıştı. ‘En çok da kalbimi ve gözlerimi alacak olanları merak ediyorum’ demişti. Hepimiz öleceğiz ama onunki biraz erken oldu. Daha yapacağı çok şey vardı, çok hayalleri vardı.”

Annesi Altun Arıca’dan 3 gün sonra dayısı Kadir İnanır’ı kaybeden Soner Arıca, “Çok üzgün ve şaşkınım. 3 gün önce de annemi kaybettik. Rahatsızlıkları sürecinde birbirleriyle ilgili haber almak istiyorlardı. Kadir İnanır benim sadece dayım değil, aynı zamanda hayranı olduğum bir sanatçıydı” dedi.

Çok sayıda Yeşilçam filminde Kadir İnanır’la birlikte rol alan Perihan Savaş, “Çok acı. Onu çok özleyeceğiz. Benim kahramanımdı o” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Türk sineması sadece bir sinema değildi. Bizim değerlerimizin de, hafızamızın da korunduğu bir yerdi. Dolayısıyla ben sinemamızın da bir yokluk dönemine girmekte olduğunu düşünüyorum. Tek tesellimiz bize bıraktıkları bir servet var, bir hazine var. Yeni nesil sinemacı arkadaşlarımız buradan çok şey öğreneceklerdir. Mekânları cennet olsun” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Herkesin Kadir Abi’siydi. Çok önemli bir oyuncuydu. Bir devir kapandı. Hepimiz onları seyrederek büyüdük. Kadir Abi’nin Türk sinemasındaki etkisi tartışılmaz. Onunla tanışmış, oturup konuşmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘GÜLÜŞÜNDEN SEVDA AKARDI’

Kerem Alışık, bir zamanlar babası Sadri Alışık’la da yakın dost olan Kadir İnanır’ın vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu söyledi: “Kadir Abi her şeyden önce aile dostumuzdu. Benim çocukluğumdu, gençliğimdi. Sinemamızdı. İnsanları insan kalbiyle seven bir adamdı. Kalbiyle bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik. Yeşilçam’ın son yakışıklısı, son efendisi, son temsilcisi. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Çok önemli bir değeri kaybettik. Ülkemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.”

Oyuncu Burak Deniz, “Türk sineması için çok büyük bir ismi kaybettik. Yakınlarına Allah sabır versin. Çoğumuz için bir idoldü. Filmleriyle büyüdük. Başımız sağ olsun” dedi.

Haberin Devamı

Kadir İnanır’ın yakın dostu Menderes Samancılar, acısını “Ciğerimizin köşesiydi, o da yandı gitti işte” sözleriyle dile getirdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU... CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM YAŞANDI

KADİR İnanır’ın cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Camisi’nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, CHP’de mahkeme kararıyla görevine dönen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda siyasetçi, Türkan Şoray, İlyas Salman, Hülya Avşar ve Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin katıldığı törene usta aktörün sevenleri akın etti. Kalabalık nedeniyle izdiham yaşanırken, Türkan Şoray ve İlyas Salman tabutun yanına ulaşmakta zorluk çekti. Şoray, tabutun yanına geldikten sonra fenalaşınca hızla kalabalığın arasından çıkarıldı. Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlanan İnanır, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Hülya Avşar, “Yeşilçam duayeni, o hepimizin aşkı” dedi. Oktay Kaynarca ise “En son hep beraber bir yemeğe gitmiştik. O yemekte sarıldık, öpüştük. Meğer vedalaşmışız” diye konuştu.