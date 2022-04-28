Kadir Gecesi'nde eller dua için semaya kalktı

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Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen Kadir Gecesi Samsun’da coşku ile kutlanırken, İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami ise vatandaşlarla doldu taştı. Büyük Cami'yi dolduran vatandaşlar hep birlikte teravih namazını kıldı. Kadir Gecesi münasebetiyle İlkadım Belediyesi tarafından da program düzenlendi. Geceyi ihya etmek için camileri dolduran cemaat gecenin manevi havasını doyasıya yaşadı. Kadın cemaatler de kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Camide okunan Kur’an-ı Kerim ve kasidelerden sonra insanlığın selameti, ülkenin huzuru ve İslam alemine barış ve huzur gelmesi için dualar edildi. Teravih namazı öncesi ve sonrası Kuran-ı Kerim'i okumada dünya birincilikleri bulunan hafızlar ve alanında farkı başarılar elde etmiş 4 hafız Kur'an ziyafeti verdi. Program sonrası camiden çıkan vatandaşlara İlkadım Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

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“VATANDAŞLARIMIZ İLGİSİ GÜZEL”

Gecede konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu gece Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Biz de İlkadım Belediyesi olarak bu geceyi dünyaca meşhur hocalarımızla yad ediyoruz. Bu akşam dünya birincisi hafızlarımız buradadır. Vatandaşlarımızın da ilgisi güzel. İnşallah iyi bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum” dedi.

Vatandaşlar ise bin aydan daha hayırlı olan bu geceye ulaşmanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.