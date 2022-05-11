Kadir Gecesi paylaşımı için ‘yakalama’ talebi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, O.T. hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazartesi günü mevcutlu olarak adliyeye getirilen O.T., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkimlik, tutuklama talebini reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da O.T.’nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, O.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.