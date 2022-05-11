Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadir Gecesi paylaşımı için ‘yakalama’ talebi

#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Kadir Gecesi#Savcılık
Kadir Gecesi paylaşımı için ‘yakalama’ talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi’nde sosyal medya hesabından yaptığı içkili paylaşımla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile suçlanan havayolu şirketi çalışanı O.T.’nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, O.T. hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazartesi günü mevcutlu olarak adliyeye getirilen O.T., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkimlik, tutuklama talebini reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da O.T.’nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, O.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Kadir Gecesi#Savcılık

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık