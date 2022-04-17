Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kadir Gecesi tarihi

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Kadir Gecesi ne zaman sorusu, Diyanet'in dini günler takvimi üzerinde yanıt buldu. Kadir Gecesi ne zaman eda edileceği ile Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Kadr suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Bu nedenle Kadir Gecesi feyzi dolayısıyla ibadet açısından büyük önem arz etmektedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ramazanın 27. gecesi idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün ve ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek? İşte, 2022 Kadir Gecesi tarihi ve Diyanet'in Kadir Gecesi ne zaman sorusuna verdiği cevap..

KADİR GECESİ NE ZAMAN, RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ İDRAK EDİLECEK?

Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede ibadetlerini idrak edecek olanlar 2022 Kadir Gecesi'nin tarihine odaklandı. 'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler, dua, ibadet ve namazlar ile bu mübarek geceyi idrak edecekler. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi bu hafta sonu gerçekleşecek.

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Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26'yı 27'ye bağlayan gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.

KADİR GECESİ TARİHİ 2022

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.