Kadınlarla yargıya güven artıyor

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu önceki gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü dinledi. Gül’ün sunumu ve sorulara verdiği yanıtlar Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

- “2002’de erkek Cumhuriyet savcısı 3 bin 114 idi, kadın Cumhuriyet savcısı 122’ydi. Bugün itibarıyla kadın Cumhuriyet savcısı 1043 sayısına ulaşmıştır. Artış oranı yüzde 775 olmuştur. Erkek hâkim yine 2002 yılında 4 bin 388, kadın hâkim 1725 iken; 2021 yılında kadın hâkim sayısı 6 bin 930 olmuştur, yüzde 302 artmıştır. Kadın hâkimlerin Türk yargısına, milletin yargısına eli daha fazla değmektedir. Kadın sayısı arttıkça yargıya güven artıyor.

ISRARLI TAKİP SUÇ OLSUN

- Kadına yönelik rahatsız edici fiillerin ısrarlı takip fiilleriyle karşımıza çıktığını gördük ve ısrarlı takibin ayrı bir fiil olarak TCK’da suç olması gerektiğini önerdik.

- Mahkemelerce 244 bin 985 kişi hakkında önleyici tedbir, 7 bin 293 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildi.

- Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula veya iş yerine yaklaşmamaya ilişkin 137 bin 535 kişi hakkında verilmiş.

BOŞANMIŞ EŞE DE

- Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla ya da sair suretle rahatsız etmemeye ilişkin 2020’de 47 bin 544, 2021 ilk beş ayına ilişkin de 22 bin 821 tedbir kararı mahkemelerce verilmiş. ‘Bulundurulması veya taşınmasına ilişkin ruhsatlı silahı var, bu silahı da kolluğa teslim et’ şeklinde 2020 yılında 10 bin 300, 2021 ilk beş ayında 6 bin 50 karar mahkemelerimizce verilmiş. 2020’de 233, bu yılın ilk beş ayında 272 elektronik kelepçe kararı çıkmış.

NAFAKA ÖDEMEYENLER

- Eşe karşı işlenen suçlarda cezayı ağırlaştırıcı sebeplerin boşanmış eşi de kapsamasını hedefliyoruz.

- Nafaka ödemediği için icra takip sayısı 2020’de 41 bin 174, 2021’de 19 bin 570 olmuş.”

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