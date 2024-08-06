Kadınların yarışı nefes kesti

Haberin Devamı

BEŞ ADAYLA BAŞLADI: Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki kurultayda başkanlık için “genel merkezin adayı” olduğu konuşulan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile mevcut Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın dışında Kadın Kolları MYK üyesi Merve Kır, eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç aday oldu.

ÜÇ ADAY ÇEKİLDİ: Ancak kurultay sürerken Bayar, Saraç ve Kır, Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Kulislerde, Kaya’nın adaylığını Özel’in istediği öne sürülürken, Özel’in son seçimlere kadar CHP’nin vekil çıkaramadığı Osmaniye’nin “fahri milletvekili” olduğuna dikkat çekildi. CHP, son seçimlerde Osmaniye’den Asu Kaya ile ilk kez milletvekili çıkardı.

NAZLIAKA’YA ÇİFT ŞAPKA İTİRAZI: Yönetime yakın çevrelerde ise Kaya’nın adaylığına ilişkin, “Aylin Hanım hem Genel Başkan Yardımcısı hem Kadın Kolları Başkanı’ydı. İki önemli görevin tek bir kişide olması doğru değildi. Ayrıca, Kadın Kolları Başkanlığı’nın bir milletvekili tarafından temsili de önemsendi” değerlendirmeleri öne çıktı. Muhalif kesimlerde ise Nazlıaka’nın Özel’in seçildiği kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesinin bu tercihte etkili olduğu konuşuluyor.

Haberin Devamı

KÜRSÜ İŞGAL EDİLDİ: Özel’e yakın isimlerin de Kaya lehine kurultaya müdahale ettiği iddiaları tansiyonu yükseltti. Seçim öncesinde ise oylama yönteminde gidilen değişiklik tansiyonu bir kez daha yükseltti. Nazlıaka ve ekibi, kürsü işgaliyle bu duruma tepki gösterdi. ◊ ANKARA