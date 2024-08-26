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Kadınların vefası kamerada! Evlerinde ne varsa getirip, köy meydanında ekiplere gözleme yaptılar

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#Sinanpaşa#Afyonkarahisar#Yangın
Kadınların vefası kamerada Evlerinde ne varsa getirip, köy meydanında ekiplere gözleme yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 17:26

Afyonkarahisar'da Kırka beldesinde geçen salı günü yaşanan orman yangınında, köy meydanında bir araya gelen kadınların gözleme yaparak, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere dağıttığı anların videosu sosyal medyada ilgi gördü.

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Sinanpaşa İlçesi Kırka beldesinde 20 Ağustos saat 12.35'de ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları ertesi güne kadar sürdü. Kurum ve kuruluşların gerekli araç ve ekipmanlarıyla teyakkuz halinde olduğu yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makineleri, dron ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 97 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Vatandaşlar da tarım makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kadınların vefası kamerada Evlerinde ne varsa getirip, köy meydanında ekiplere gözleme yaptılar

Kırka beldesinde yaşayan kadınlar da köy meydanında bir araya gelip, söndürme çalışmasına katılan ekiplere destek için çaba gösterdi. Köydeki kadınlar evlerinden getirdiği, un, yağ, ve ocaklarla meydanda ateş yakıp gözleme yaptı. Gözleme, içecek, sudan oluşan gıda paketi hazırlayan kadınlar, yangın bölgesindeki ekiplere gönderdi. Köyde yaşayanlardan bazıları da araç ve motosiklete kadınların yaptığı yemeği ulaştırdı. Köy meydanında bir araya gelen kadınların gözleme yapıp söndürme çalışmalarına katılan ekiplere götürüldüğü anların videosu sosyal medyada ilgi gördü. 

 

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#Sinanpaşa#Afyonkarahisar#Yangın

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