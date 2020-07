Kadınların öncü rolü var

Emine Erdoğan, imarethanede fakirlere 225 yıldır aralıksız yemek dağıtıldığını belirterek, “Vakıf kurmada kadınların başı çeken ve toplum menfaati noktasında büyük katkılar sunan öncü bir rolü olduğunu görüyoruz” dedi. Emine Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Sadece buradan, her gün, kayıtlı 3 bin 500 kişiye, sefertasıyla 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Yine kayıtlı 2 bin 23 aileye aylık olarak erzak kolisi veriliyor. Her ne kadar bu vakıf eserleri padişahlar ya da valide sultanlarla anılsa da vakıflar elinde olanı paylaşmak isteyen herkesin çabasıyla oluşmuş kurumlardır. Yani paylaşmak için gönül zenginliği esastır. Vakıf kurmada kadınların başı çeken ve toplum menfaati noktasında büyük katkılar sunan öncü bir rolü olduğunu görüyoruz, Camiler, medreseler, darüşşifalar, kadınların bilhassa sağlık, din ve kültür konularında çok aktif rol aldıklarını anlatıyor bizlere. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, kadınların dönüştürücü gücü yeni bir söylem değil, uzun bir tarihe yayılan tecrübemizdir. Sivil toplum bizler için yeni keşfedilmiş bir alan değildir. İnsani yardım noktasında ön sıralarda yer almamızın arkasındaki şuur, işte budur.” Emine Erdoğan açılış töreni sonrası önlük takıp yemek ikramında bulundu.

KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan açılışın ardından Mihrişah Valide Sultan’ın Eyüp Sultan’daki kabrini de ziyaret etti. Emine Erdoğan’ın bir diğer kabir ziyareti ise yazar Yüksel Şule Şenler’inki oldu. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos’ta vefat eden Yüksel Şule Şenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’ı tanıştırıp evliliklerine vesile olan isimdi.