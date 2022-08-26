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Kadınların kıskançlık kavgasında polisler zor anlar yaşadı

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#Balıkesir#Kavga#Polis
Kadınların kıskançlık kavgasında polisler zor anlar yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 04:47

Balıkesir’de kadınlar arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgaya müdahale eden polisler zor anlar yaşadı. Yaşanan arbede sırasında polise vurmaya kalkışınca kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen T.T., takviye gelen ekiplere meslektaşları tarafından darbedildiğini iddia etmesine rağmen çekilen cep telefonu kayıtlarında böyle bir görüntüye rastlanmadı.

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Olay dün saat 22.00 sıralarında merkez Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesinde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla cadde üzerinde yürüyen E.D.’ye, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle 3 kadın saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yakın bölgede olan yunus ekibi sevk edildi. Polislerin ayırmaya çalışmasına rağmen kadınlardan E.D. ve T.T., birbirlerine saldırmayı sürdürdü.

SEN KİMSİN ELİMİ TUTUYORSUN

Polis memuru kavgayı ayırmak için T.T.’yi kolundan tuttu. Birbirlerini erkek arkadaşlarına olan yakınlıkları nedeniyle suçlayıp, küfürler eden kadınlardan T.T., ayırmaya çalışan polis memuruna da "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek vurmaya başladı. T.T. polis tarafından kelepçe ile etkisiz hale getirilirken, diğer iki kadın E.D.’ye vurmaya devam etti. Bu arada bir arkadaşı da yaşanan arbedeyi cep telefonu ile kaydetti.

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Kadınların kıskançlık kavgasında polisler zor anlar yaşadı

TAKVİYE GELEN POLİSE DARBEDİLDİĞİNİ SÖYLEYİP AĞLADI

Yunus ekibi tarafları ayırmakta güçlük çekince, kısa süre sonra olay yerine takviye ekip sevk edildi. Elleri kelepçeli olan T.T., yeni gelen polisleri görünce ağlamaya başlayarak, meslektaşları tarafından tartakladığı iddiasında bulundu. Yeni gelen ekip iddiaları değerlendirmek için T.T.’yi yunus ekibinden uzaklaştırarak ekip otosuna bindirdi. Ancak ekip aracını tekmeleyen T.T., polislere tehditler savurdu. Kadınların kavgası güçlükle sonlandırılırken, olay yerine gelen görevli kadın polis memurunun üst aramasının ardından taraflar polis merkezine götürüldü.

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#Balıkesir#Kavga#Polis

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