Kadınların itfaiye sınavı
İSTANBUL Büyükşehir İtfaiyesi’ne alınacak 250 itfaiyeci için yaklaşık 30 bin kişi başvurdu. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’ndeki çadırda yapılan sınav öncesi adaylara moral veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi’ne ilk defa kadın çalışan alacaklarını söyledi.
Kadınlara tanınan 50 kişilik kontenjan için 6 aylık bebeği Aden Lina ile birlikte Şanlıurfa’dan gelen Kübra Alkan’a, 12 yıllık itfaiyeci eşi Sadık Alkan, mesleki tüyolar verdi. Alkan, “Daha önce bizim için hiç kadro açılmamıştı. İyi olan, hak eden kazansın. Çocuğumuzun geleceği için buradayız. İnşallah onun kısmetine kazanırım bu sınavı” dedi.
GERÇEK GİBİYDİ
Sınav için ter dökenler arasında Mersin’den gelen 22 yaşındaki Ceyda Cırık da vardı. Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olduğunu, ayrıca Sivil Savunma ve İtfaiyecilik eğitimi de aldığını belirten Ceyda Cırık, zorlu sınav sonrası “Göründüğü gibi değildi. Gerçek gibiydi. Çok yorucuydu ama yine de iyiydi. Kondisyon, kardiyo istiyor. Elenirsem üzülürüm” diye konuştu.
KADROLAŞMA YANITI
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede kadrolaşma iddialarına ilişkin “Bizim aldıklarımız içerisinde CHP’li var, İYİ Partili var, Saadet Partili var, HDP’li de var, MHP’li de var. Bizim aldıklarımız içinde AK Partili de var. Bizim insanımız. Yeter ki buraya liyakati ile girsin” dedi.
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