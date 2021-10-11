Kadınların geleceği için ilk göz ağrım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
DEAŞlı Karadul Holden kaçışı anlattı Türkiyede yakalanmıştıDEAŞ'lı Karadul 'Hol'den kaçışı anlattı! Türkiye'de yakalanmıştı#DEAŞ
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Erdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzüErdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
İnanmıyorlar Komplo teorisyenleri şimdi de iklim krizi için mesaideİnanmıyorlar! Komplo teorisyenleri şimdi de iklim krizi için mesaide#Koronavirüs
Hataydaki olayla ilgili Kadir Şekerin babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalıHatay'daki olayla ilgili Kadir Şeker'in babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalı#Kadir Şeker
Zeytin işinde dengeler değişti Aracıyı ortadan kaldırdıkZeytin işinde dengeler değişti! Aracıyı ortadan kaldırdık#Zeytin
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
Bakan Dönmez hedefi açıkladı... Rekor beklentiBakan Dönmez hedefi açıkladı... Rekor beklenti#Maden
Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü! Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...#Cristiano Ronaldo
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
HABERLERGündem Haberleri

Kadınların geleceği için ilk göz ağrım

#İlk Göz Ağrım#Proje#Türkiye
Kadınların geleceği için ilk göz ağrım

Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu illerde, kadınları spora yönlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenen, Ağrılı milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu’nun ‘İlk Göz Ağrım’ projesi kapsamında, Ağrı’da kadınlara pilates eğitimi verilmeye başladı.

Haberin Devamı

Türkiye Cimnastik Federasyonu eğitmenleri tarafından üniversite mezunu 20 kadına yönelik verilen pilates eğitmenlik kursu pazar günü tamamlanırken, Ümit Şamiloğlu Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü kurucusu Ümit Şamiloğlu, “Projeyle, çocuk yaşta evliliklerin ve kadın haklarının dezavantajlı olduğu bölgelerde kadın ve sporu bir araya getirmeyi hedefledik. Kursumuz ücretsiz veriliyor ve 250 aileye pilates seti hediye etmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımızın meslek edinmelerini sağlamayı amaç edindik. Sporu evlere sokmak istiyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlk Göz Ağrım#Proje#Türkiye