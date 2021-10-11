Kadınların geleceği için ilk göz ağrım

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Türkiye Cimnastik Federasyonu eğitmenleri tarafından üniversite mezunu 20 kadına yönelik verilen pilates eğitmenlik kursu pazar günü tamamlanırken, Ümit Şamiloğlu Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü kurucusu Ümit Şamiloğlu, “Projeyle, çocuk yaşta evliliklerin ve kadın haklarının dezavantajlı olduğu bölgelerde kadın ve sporu bir araya getirmeyi hedefledik. Kursumuz ücretsiz veriliyor ve 250 aileye pilates seti hediye etmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımızın meslek edinmelerini sağlamayı amaç edindik. Sporu evlere sokmak istiyoruz” diye konuştu.