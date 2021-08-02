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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Kadınların fotoğrafını çeken kişiyi darp ettiler

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İstanbul Eyüpsultan'da caddeden geçen kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, fark edilince çevredekiler tarafından darbedildi. Darp anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, cep telefonu ile caddeden geçen kadınların fotoğrafını çekti. Bunu fark eden bir iş yeri sahibi, yabancı uyruklu kişiyi omzundan tutup dükkanının önüne getirdi.

Çevredekiler, yabancı uyruklu kişinin cep telefonunu kontrol etti. Telefonda fotoğrafları görenler bu kişiyi darbetti. Darp anları ile yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadınların fotoğrafını çeken kişiyi darp ettiler

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