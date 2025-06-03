×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadınları taciz ettiği iddia edilen kişiye dayak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Arnavutköy#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 09:17

İstanbul Arnavutköy'de otobüste taciz iddiası ortalığı karıştı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, dün Arnavutköy'de gerçekleşti. Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tepki gördü. Aralarındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Kadınları taciz ettiği iddia edilen kişiye dayak
tobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların otobüs içerisindeki öğrencilere, çocuklara ve kadınlara aldırış etmeden saldırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Kadınları taciz ettiği iddia edilen kişiye dayak

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Arnavutköy#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!