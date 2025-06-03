Kadınları taciz ettiği iddia edilen kişiye dayak

Haberin Devamı

Olay, dün Arnavutköy'de gerçekleşti. Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tepki gördü. Aralarındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.