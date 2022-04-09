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Kadınları fuhşa teşvik edenlere 'Törpü' operasyonunda 2 tutuklama

#Operasyon#Fuhuş#Diyarbakır
Kadınları fuhşa teşvik edenlere Törpü operasyonunda 2 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 3 aylık çalışmasında; kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlenen, yakalanmamak için de görüşmelerinde polisler için 'amcalar' müşteriler için de 'koli' diyen 1'i kamu personeli 5 şüpheli, 'Törpü' operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 65 kişiye de 134 bin TL ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesinde fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışma yapıldı. Şüphelilerin, polis takibine yakalanmamak için görüşmelerinde fuhuşla ilgili kavramlara özel kod isimleri verdikleri ve ayrıca polisler için 'amcalar', müşteriler için de 'koli' dedikleri belirlendi. 5 Nisan'da 3 farklı adrese gerçekleştirilen 'Törpü' operasyonunda, 1'i kamu personeli 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 8 cep telefonu, polis baskınına karşı önceden haber alma amacıyla kurulduğu düşünülen kamera sistemi ve sisteme ait 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 7 banka dekontu ele geçirildi.

Kadınları fuhşa teşvik edenlere Törpü operasyonunda 2 tutuklama

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fuhşa teşvik edilen Ş.A. (28), E.A. (24), C.E. (31), E.Y. (25), G.Ç. (19) ve S.A.'nın (25) ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, 65 kişiye de 134 bin TL ceza uyguladı. 

Kadınları fuhşa teşvik edenlere Törpü operasyonunda 2 tutuklama

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#Operasyon#Fuhuş#Diyarbakır

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