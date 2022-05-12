Kadınları çeken sapık linç ediliyordu... Bitin artık

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Hemen yabancı uyruklu kişinin yanına giderek müdahale edince AVM’de ortalık bir anda karıştı. Vatandaşların büyük tepki gösterdiği sapık kısa süreli darp edilerek AVM’ye gelen polise teslim edildi. Polis merkezine götürülen sapığın Yemen asıllı ABD vatandaşı A.A.M. olduğu belirlendi. A.A.M.’nin cep telefonunda yapılan incelemede, kadın çalışanın görüntülerini gizlice çektiği belirlendi.



SINIR DIŞI EDİLECEK



Yasal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen A.A.M., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adli kontrolle serbest kalan A.A.M. hakkında polis, sınır dışı işlemi başlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının büyük tepki topladı. A.A.M.’nin vatandaşlar tarafından yakalanması da sosyal medyada büyük alkış aldı.