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Kadınları çeken sapık linç ediliyordu... Bitin artık

#İstanbul#Taciz#Sınır Dışı
Kadınları çeken sapık linç ediliyordu... Bitin artık

İstanbul Bakırköy’deki Aqua Florya AVM’de 9 Mayıs’ta alışveriş yapan bir kişi, yabancı uyruklu bir kişinin içecek isteme bahanesiyle kadın stant çalışanı E.Y.’nin gizlice görüntülerini çektiğini fark etti.

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Hemen yabancı uyruklu kişinin yanına giderek müdahale edince AVM’de ortalık bir anda karıştı. Vatandaşların büyük tepki gösterdiği sapık kısa süreli darp edilerek AVM’ye gelen polise teslim edildi. Polis merkezine götürülen sapığın Yemen asıllı ABD vatandaşı A.A.M. olduğu belirlendi. A.A.M.’nin cep telefonunda yapılan incelemede, kadın çalışanın görüntülerini gizlice çektiği belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Yasal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen A.A.M., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adli kontrolle serbest kalan A.A.M. hakkında polis, sınır dışı işlemi başlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının büyük tepki topladı. A.A.M.’nin vatandaşlar tarafından yakalanması da sosyal medyada büyük alkış aldı.

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#İstanbul#Taciz#Sınır Dışı

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