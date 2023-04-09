Kadınlardan son dakika çağrısı

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‘İktidardaki Kadınlar 2023’ (Women in Power 2023) verilerine göre, Türkiye, parlamentoda kadın temsilinde 186 ülke arasında 132’nci sırada yer alıyor. Meclisin yarısının kadın olması için çağrı yapan kadın dernekleri ise partilere son dakika uyarılarını yineledi.KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Başkanı Nuray Karaoğlu, Hürriyet’e özel verdiği demeçte şöyle dedi: “Bugüne kadar siyasetin oy deposu ve seçmen desteği olarak görülen kadınlar artık seçtirmek değil seçilmek için sahadalar. Hayatlarımızı eşitlemek istiyoruz.Anayasamıza baktığımızda 10’uncu madde tüm vatandaşlara eşitlik ilkesinin uygulanması gerektiği yazar. Yasada olan ama uygulamada göremediğimiz eşitliği o halde karar mekanizmalarına biz kadınlar gelerek tesis edeceğiz. Bugün saat 17.00’ye kadar siyasi partiler listelerini YSK’ya teslim edecekler. 28’inci dönem milletvekilleri için kadınların ilgilerinin her zamankinden daha çok olduğunu görüyoruz.

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GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE

10 Nisan sabahı ‘Gücümüz birlikte, gözümüz Meclis’te’ sloganımızdan yola çıkarak siyasi partilere ‘Gözümüz üzerinizde’ diye sesleneceğiz.Seçilemeyen sıralara kadınları yerleştiren ve ‘mış gibi’ yapan ataerkil zihniyete yine KA.DER’in sloganı ile sesleniyoruz: Meclisteki o koltukların yarısı bizim. İşgal etmekten vazgeçin!”

EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) ise “Eşit temsil lütuf değil kadınların hakkı ve demokrasinin önkoşuludur” dedi: “Bu seçimlerde Meclis’te eşit temsilin sağlanması için, kadınların erkeklerle eşit sayıda, listelerin seçilebilecekleri yerlerine yerleştirilmesi, fermuar sisteminin uygulanması ve kadın adayların kampanyalarının parti bütçelerinden desteklenmesi gerekir.

LİSTELERE BAKACAĞIZ

Sosyal medyada “Meclisin Yarısı Kadın Oluyor” hesabının yöneticisi Aktivist Mine Olcay da, özellikle muhalefete yaptığı çağrıda, aday listelerini tek tek inceleyeceklerini belirterek “Öyle göstermelik ‘birkaç fenomen isim tepeye, geri kalanlar liste sonuna’ yaparsanız seçim sonrası çok ağlarsınız” mesajı verdi.

BİLGİ NOTU

Şu an TBMM’de bulunan 577 milletvekilinden sadece 100’ü kadın. Kadın milletvekillerinin partilere göre oranı ise şöyle: AK Parti yüzde 18, CHP yüzde 11, MHP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 5, HDP yüzde 39, TİP yüzde 25.