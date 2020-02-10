Kadınlardan şiddete karşı deklarasyon

'ASLA yalnız yürümeyeceksin’ sloganıyla, dün İstanbul’da gerçekleşen buluşmada ülkenin dört bir yanındaki kadın meclislerinin temsilcileri ile şiddet gören kadınlar ve öldürülen kadınların aileleri yer aldı. Ocak ayında 27 kadın cinayeti kayıtlara geçerken toplantının açılış konuşmasını yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav şunları söyledi: “Kadın cinayetlerini durdurma mücadelesinde önemli deneyimler biriktirdik. Canavarı artık tanıyoruz. Onu gözünden vurmak için buluştuk. Her cinayette sesimizi yükseltip sokaklara döküldük. Bir sonraki toplantımızda tüm bu sorunlardan kurtulmuş olmayı diliyoruz. Attığımız somut adımlarla koruma kanunu genelgesi yayınlatmayı başardık. Ocak ayında kadın cinayetlerinde azalma ihtimalini gördük. Bu ihtimali daha uzun süre takip etmeliyiz. Şiddet tehdidi altında yaşamanın kendisi de şiddettir.”

Oybirliğiyle alınan kararlar:

- 6284 numaralı yasa ve İstanbul Sözleşmesi her maddesini uygulatacağız.

- Hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak, şüpheli kadın cinayetlerini açığa çıkaracağız.

- Tüm toplum ve kadınlar için adaleti mücadelemizle sağlayacağız.

- Las Tesis’le sadece Türkiye değil tüm dünyadaki kadınlarla buluştuk; anlatılan kadınların eşitlik mücadelesinin hikâyesiydi. Las Tesis’te olduğu gibi dünyadaki tüm kadınların mücadelesiyle mücadelemizi birleştireceğiz.

- Çocuk istismarına karşı sessiz kalmayacağız. İstismarcıları affedecek yasa tasarısını kabul etmeyeceğiz. İstismarı aklatmayacağız, çocukların gülüp oynadığı geleceği kuracağız.

- Şiddetin temeli ekonomik eşitsizlik. İşsizliğe sendikasızlığa karşı ekonomik eşitsizliği durduracağız.

- Genç kadınlar cinsiyetçi, gerici eğitimin içerisinde mücadele ediyor. Cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe ve gerici eğitime karşı üniversite kadın meclisleri mücadeleyi tüm kampüslere yayacak.

- Sokaklarda yürürken tecavüze uğramamak için mücadele edenler kadınlar ama yönetimde yoklar. Şehirleri, ülkeyi, dünyayı kadınlar da yönetecek.

- Hiçbir kadın, asla yalnız yürümeyecek.