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İSTANBUL - ANKARA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi protestosu

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Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi protestosu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin karar dün, çok sayıda kadın derneğinin çağrısıyla farklı illerde protesto edildi.

Ankara’da Sakarya Caddesi’nde toplanan yüzlerce kadın, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dövizleriyle sloganlar atarak karara karşı çıktı.

İstanbul’da Tünel’de toplanan binlerce kadın ise “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz bizim için bitmedi” yazılı pankartın arkasında toplanarak İstiklal Caddesi’ndeki Rusya Konsolosluğu’na kadar yürüdü. İzmir’de Alsancak Meydanı’nda toplanarak yürümek isteyen kadınlara ise polis izin vermedi ve biber gazı kullandı.

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