Kadınlardan İstanbul buluşması

Platformun ve meclislerin öncülüğünde 44 ilden 1000 kadın, 9 Şubat günü İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek en başta kadın cinayetlerine karşı neler yapılabileceğini konuşacak. Öldürülen kadınların aileleri ile şiddet gören kadınların da yer alacağı toplantıda, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ve Platform Genel Sekreteri Fidan Ataselim de hazır bulunacak. Platforma adına yapılan açıklamada kadına yönelik şiddetin engellenmesi için çözümler getiren 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için verilen mücadelenin de toplantıda gündeme getirileceği kaydedildi.