Kadınlardan çağrı var: Ücretsiz HPV aşısı

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Türk Radyasyon Onkolojisi tarafından 14’üncüsü düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde kanser masaya yatırıldı. Kongrede konuşan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nden Prof. Dr. Zeynep Özsaran, “Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse yüzde 99’undan HPV yani Human Papilloma Virüs sorumlu. Buna karşı geliştirilen HPV aşısı ise 27 ülkenin sağlık sistemi tarafından ödeme kapsamına alındı. Avustralya bu konudaki en iyi örneklerden biri. Avustralya’da 20 yıl içerisinde rahim ağzı kanserinin bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkacağı belirtiliyor. Bu şekilde devam ederse Avustralya rahim ağzı kanserini bitiren ilk ülke olacak. Bu modellemede 2007 yılında cinsel aktivite başlamadan önceki dönemde 12-13 yaş kız çocuklarına ve daha sonra 2013 yılında da erkek çocuklarına olmak üzere ücretsiz HPV aşılama programına başlanıldı. 2015 yılında yapılan değerlendirme sonucu 18-24 yaş arasındaki kadınlarda HPV görülme oranının yüzde 22.7’den yüzde 1.1’e düştüğü görüldü” dedi.

10 MİLYON İNSAN KANSERDEN ÖLDÜ

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Kongrede konuşan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit ise “2020 yılında 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Her 6 ölümden 1’i kanser yüzünden. Kanserde en önemli noktalardan biri de erken teşhis. Üst düzey erken tanılara erişim ABD ve Avrupa ülkelerinde yüzde 90 ancak Afrika ülkeleri gibi Sahra altı ülkelerde bu oran yüzde 10” dedi.

ÖLÜMLER AZALIYOR

Kansere bağlı ölüm oranlarının, yeni tedaviler ile düşmeye başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Banu Atalar, “Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün yayınladığı son rapora göre ABD’de kansere bağlı ölüm oranlarında her geçen yıl gerileme görülüyor. 1991’de kansere bağlı ölüm oranları zirvedeyken, geçen 30 yılda kanser ölümleri yüzde 31 oranında azaldı” dedi.