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Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi komisyonuna üye seçim kararı Resmi Gazete'de

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#Resmi Gazete#Kadına Şiddet#Komisyon
Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi komisyonuna üye seçim kararı Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 01:06

Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararına göre, Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan (10/696, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurul’un 19 Kasım 2024 tarihli 20'nci Birleşiminde yapılan seçimde ve komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için 21 Kasım 2024 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi komisyonuna üye seçim kararı Resmi Gazetede

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Karara göre; Toplam 21 üyeden oluşan komisyona AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu Başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut Sözcü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora Katip seçildi.

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#Resmi Gazete#Kadına Şiddet#Komisyon

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