Kadınlara seslendi: Ağlamak değil, hak istemek lazım

Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın şiddet gören kadınlara hukuki ve psikolojik destek sağlanmasını amaçlayan “Yalnız değilsin, biz varız” projesi toplantısında özetle şunları söyledi: “Kadının bu sorunlardan kurtulması ve daha güçlü olması için çözüm siyasette çok daha güçlü var olmasıdır. Bunun yolu kadınların parlamentoda daha fazla temsil edilmeleridir. Yani siyasette ağırlıklı olarak var olmalarıdır.

GÜCÜNÜZÜN FARKINDA OLUN

Bu ülkede nüfusun yarısından fazlası kadın. Parlamentoya bakıyorsunuz, seçimle gelen diğer organlara bakıyorsunuz; peki buralarda kadının gücü ne kadar? Kadın gerçekten buralarda arzu ettiğimiz ölçüde var olabiliyor mu? Var olamıyor. Siyasi Partiler Yasası’na cinsiyet kotasını getiren partiye biz oy vereceğiz, karşı çıkan partiye de hep birlikte karşı duracağız. Gücünüzün farkında olun. Kadınlar birleştiği takdirde deviremeyeceği iktidar yoktur. Kadınlar birleştiği takdirde siyasi otoriteye kabul ettiremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bu gücün farkında olmanın yolu birlikten geçiyor. Ağlamak değil, hak istemek lazım.

KADIN EKONOMİK OLARAK DA GÜÇLÜ OLACAK

Kadın yoksulluğu ile mücadele etmek de bir hak. Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz. Biz 21. yüzyılın Türkiye’sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması, erkeğin zafiyetini ve güçsüzlüğünü gösterir. Kaba kuvvet ile şiddet uygulamak, erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını gösterir. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiç kimse haksızlığa uğramamalı, adaletsizlikle karşı karşıya kalmamalı bu coğrafyada. Huzur içinde yaşamalı.”