Kadınlara özel boğaz gezileri başladı

Başkan Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleşen ilk boğaz gezisinde Eyüpsultanlı kadınlar boğazın keyfini doyasıya çıkardılar.

Boğaz Gezisi sırasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkan Deniz Köken: “Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle yapamadık. Bu sene de geminin yolcu kapasitesinin yarısı kadar hanımefendiyi alıp boğaz gezisi yapıyoruz. Hem motivasyon olsun hem sağlıklı günlere kavuşacağımız günlere kavuşacağımızın bir sinyali olsun istedik.”

Pandemi nedeniyle 250 kişiyle sınırlandırılan gezide katılımcılara meyve suyu ve simit ikram edildi. Ayrıca boğaz turuna katılan hanımefendilere fesleğen verildi.

1 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

14 Haziran’da başlayıp 1 Temmuz tarihinde bitecek olan vapur gezileri pazartesi,salı ve çarşamba günleri saat 12:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

HES KODU GÖSTERİLMESİ ZORUNLU

Çocuklar geziye velisi ile birlikte katılabilecek ve çocuklar için de kayıt zorunlu. 12 yaşından büyük erkek çocuklar geziye kabul edilmeyecek. Gezi saatinden 30 dakika önce Eyüpsultan İskelesi’nde olunması gerekiyor ve gemiye binmeden önce HES kodu gösterilmesi zorunlu.

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