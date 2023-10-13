Kadınlara kanser riskini söyleyen uygulama... Kontrol sende cevabı gende

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadınlar arasında en sık görülen meme kanserinin tüm kanserler arasında yüzde 11.7’lik oranla ilk sıraya yükseldiğini açıkladı. Meme kanseri son yıllarda gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları ve tarama programları sayesinde erken teşhis ediliyor. Ancak yine de ölüm oranları da görülme sıklığına bağlı olarak yükselmiş durumda. Meme ve yumurtalık kanserinde erken teşhisi sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir internet platformu açıldı. “Kontrol sende, cevabı gende” sloganı ile açılan cevabigende.com isimli internet sitesi, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

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Toplantıda konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, “Uygulamaya giren kadınlar çeşitli sorulara yanıt vererek kanser riskine dair bilgilendirilecek. İnternet sitesi canlı bir site olacak ve bize oradan soru gönderen kadınlarımıza bir hafta içerisinde Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından yanıt gönderilecek. Böylece birebir uzmanlara danışma şansı da bulunacak” dedi ve şu bilgileri verdi: “Kadınlarda eğer BRCA-1 ve BRCA-2 geni varsa ve sağlıklı bir kadın ise memenin içini boşaltarak protez takılmasını ve 40 yaşın üstündeyse de rahim ve yumurtalığı almayı öneriyoruz. Çünkü bu iki gen varsa o kişide yaşam boyu kanser riski yüzde yetmiş oluyor. Bu çok ciddi bir oran.”

AMAÇ FARKINDALIĞI ARTIRMAK

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu da şunları söyledi: “Yumurtalık kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen 7. kanser ve en çok ölüme neden olan türler arasında da 8. sırada. Dünyada yılda 314 bin kadına yumurtalık kanseri tanısı koyuluyor, bu kadınların 207 bini bu hastalıktan dolayı ölüyor. Bu projeyle, meme ve yumurtalık kanseriyle mücadelede yeni bir sayfa açıyoruz. Kadınları sağlıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya ve anketler aracılığıyla risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olmaya çağırıyoruz.”

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Buse Özel, Arzum Onan

KADINLARA UMUT OLACAK

- Toplantıya kendisi de kanser hastalığını atlatan ünlü oyuncu Arzum Onan projenin elçisi olarak katıldı. Onan, “Bu tür konular konuşurken hep belli sayılar verilir ancak bu sayılar hep birer hayattır. Bu proje, dünya çapında sayısız kadının ve ailenin hayatını etkileyen meme ve yumurtalık kanserlerine karşı ortak mücadelemize umut olacak önemli bir adım olacak. Ben de bu çabanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kanserler, yalnızca tanının koyulduğu hastaları değil ailelerini, arkadaşlarını, yakınlarını kısacası hastanın öyle veya böyle, az veya çok yaşamı boyunca dokunduğu herkesi de duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak etkileyen hastalıklar.”