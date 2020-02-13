Kadınlara erken emeklilik fırsatı! Kadınlara 6 yıl erken emeklilik

Doğum borçlanması, gebelik nedeniyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan kadın işçilerin uzak kaldıkları döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına imkan veren bir haktır. Doğum borçlanması uygulamasından yararlanan annelerin belirlenen şartlara uygunluk göstermesi halinde erken emeklilik hakkı gündeme geliyor.

2004 yılında yasalaşan yeni düzenlemeyle birlikte kadınların erken emeklilik yolunda üç çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilmesine imkan tanındı. Yapılan değişiklik kapsamında; kadınlar sigorta başlangıç tarihinden sonra doğum yaptıkları üç çocuk için toplam 6 yıl (2760 gün) doğum borçlanması yapabiliyor. Kadın işçiler yaş ve yıl şartları da duruma elverişli ise; 6 yıl beklemeden daha erken emekli olabiliyor.



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Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?

Doğum borçlanması şartlarına uygunluk gösteren tüm kadın işçiler, erken emeklilik yolunda adım atabilir. Emeklilik zamanı hesaplamasında staj için yapılan sigorta başlangıcı kabul edilmezken; doğum borçlanması sırasında staj başvurusu tarihi baz alınarak hesaplama yapılabilir.

• Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigorta başlangıcı olmalıdır. Hizmet akdine bağlı olarak, kamu görevlisi veya kendi iş yerinde çalışan kadınların doğumdan önce sigortalılık hallerinin tescil edilmesi gerekir.

• Doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemesi gerekir.

• Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması şarttır.• İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Doğum Borçlanması Ödemesi Ne Kadardır?

Doğum borçlanması ödemelerinde etki eden en önemli faktör; o yıl belirlenen asgari ücret miktarıdır. Asgari ücret çerçevesinde doğum borçlanması ödemesinin alt ve üst sınırları belirlenir. Brüt asgari ücreti yüzde 32’si bir günlük doğum borçlanması için en alt sınırdır. En üst sınır ise; bir günlük doğum borçlanmasının 7.5 katıdır. 2020 yılı içinde doğum borçlanması ücretleri belirlenmiştir:

• Bir aylık doğum borçlanması tutarı: 941.76 TL

• Bir yıllık doğum borçlanması tutarı: 11. 301,12 TL

• İki yıllık doğum borçlanması tutarı: 22.602,24 TL

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

• Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının veya hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine,

• Kamu görevlileri, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum Borçlanması Süreleri Ne Kadardır?

• Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

• Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.

• Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

• Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

• İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.