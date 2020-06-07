Kadınlar Twitter'ı salladı: #Erkek yerini bilsin

Gündelik hayatta kadınların maruz kaldığı onlarca cinsiyetçi ifade, deyim ve olay sosyal medyada #erkekyerinibilsin başlığında bir akıma dönüştü. Bir kullanıcının “Kocam isterse çalışabilir” tweet’iyle başlattığı akımda binlerce kadın, gündelik hayatta maruz kaldıkları ifadelerin öznesinin yerine erkekleri koydu. Sosyal medya iki gündür işte bu akımla çalkalanıyor. Ruq isimli kullanıcının, “Kocam isterse çalışabilir” tweet’ini atmasıyla başlayan akıma müzisyen Gaye Su Akyol, “Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık” yazarak katıldı. Bu tweet’in ardından binlerce kadın sosyal hayatta ve iş hayatında karşılaştıkları cinsiyetçi yorumları, erkeklere yönelik değiştirerek ‘Erkek yerini bilsin’ akımını sürdürdü. Ünlü isimlerin, belediyelerin ve üniversitelerin de katıldığı akımda yer alan tweet’lerin bazıları şöyle:

ERKEKLERE PEMBE OTOBÜS

Şişli Belediyesi: Erkekleri her türlü tehlikeden korumak amacıyla ürettiğimiz pembe otobüsler çok yakında Şişli’de!

İBB: İETT otobüs şoförlerimiz, saat 22.00’den sonra erkek yolcularımızın güvenliği için otobüsten durak beklemeksizin istediği yerde inebilmelerine yardımcı olacaklardır.

Yaşar Üniversitesi: Pozitif ayrımcılık uyguluyor erkeklerin üniversite okumasını sonuna kadar destekliyoruz.

EN GÜZEL KARİYER BABALIKTIR

- Erkeğin sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin.

- Ya beni çıldırtmak mı istiyorsun, erkek dediğin hesap mı öder.

- Bir erkeğin en güzel kariyeri babalıktır.

KOCAM TUTTURDU ÇALIŞACAĞIM DİYE...

- Babanızın evlenmeden önceki oğlanlık soyadının iki ve üçüncü harfi.

- Kocam tutturdu çalışacağım diye. Ya senin kazanacağın paraya ihtiyacımız mı var? Çok istiyor tamam çalış dedim, hevesini alsın. Çocuk olunca bırakacak nasılsa.

- Erkekler çiçektir.

KAYINÇO KAYMAKTAN TATLIDIR

- Erkek dediğin İstanbul gibi olmalı. Fethi zor, fethedeni tek.

- Erkek köpek kuyruğunu sallamazsa dişi kovalamaz.

- Evlenilecek erkek var, eğlenilecek erkek var.

- Kayınço kaymaktan tatlıdır.

Gaye Su Akyol: Erkek dediğin evinden damatlığıyla çıkar, kefeniyle döner.

Sıla Gençoğlu: Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya...

Nükhet Duru: Poposu yere yakın olan erkekten korkacaksın.

HERKES CİNSİYETÇİ DİLİN FARKINA VARSIN

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim: Toplumda bir şeylerin farkına varmak için farklı yöntemler izlemek gerek. Bu akım toplumun kadınların yaşadıklarını anlaması için çok güzel bir yöntem oldu. Bunu başlatan arkadaşımızın da aklına sağlık. Gündelik hayatta kullanılan o ifadelerinin öznesini değiştirdiğimiz zaman herkes nasıl irkiliyor, okuyan erkekler garip oluyor... İşte biz kadınlar, o rahatsız olma hissini her gün yaşıyoruz. Kullanılan dilin ne kadar cinsiyetçi olduğunu göstermiş olduk. Artık herkes diline dikkat etsin, cinsiyetçiliklerinin farkına varsın.

‘BU DİLİ DALGA GEÇE GEÇE BİTİRECEĞİZ’

Gaye Su Akyol: Ben hayatım boyunca ‘Kadınlar şöyledir, erkekler böyledir’ saçmalığını duymaktan çok sıkıldım. 7 milyar insanı ikiye bölüp genelleyerek sınıflandırmaya ve baskı altına almaya çalışan bu dille sürekli dalga geçmek istiyorum. Bu berbat düzeni dalga geçe geçe bitireceğiz. Bir kullanıcının tweetini devam ettirdim. Akım çığ gibi büyüdü. Bu tür bir yaklaşım erkekleri asla maruz kalmadıkları bir yerden düşünmeye zorluyor.