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Kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yaparken yakalandı: 'İnsanlığımdan utanıyorum'

#Muğla#Menteşe#Melih Siviş
Kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yaparken yakalandı: İnsanlığımdan utanıyorum

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar tuvaletinin kapısının altından cep telefonu kamerası ile içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çekip yakalanan Melih Siviş (29) ifadesinde, "Şeytana uyarak kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

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Olay, önceki gün Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette meydana geldi. Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM'

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.

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#Muğla#Menteşe#Melih Siviş

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