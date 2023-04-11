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Kadınlar tepkili: Onur kırıcı

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#Kadın Adayları Destekleme Derneği#KA-DER#Nuray Karaoğlu
Kadınlar tepkili: Onur kırıcı
Ece Çelik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

TÜRKİYE’nin tam 20 ili 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca TBMM’ye hiç kadın milletvekili göndermedi.

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Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) seçimlere 1 yıl kala bu kentlerden kadın aday çıkması için bir farkındalık kampanyası başlattı. KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu tam 22 senedir siyasette kadın varlığını güçlendirmek için çalışıyor. “Türkiye’nin yüzde 50.7’si kadın ancak Meclis’in yüzde 17.2’si kadın. Zaten bizim olan koltukları alabilmek için mücadele ediyoruz” diyen Karaoğlu listelerin cinsiyet eşitliği açısından büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Karaoğlu listelerle ilgili, “Siyasi partilerin kesinleşen listelerine baktığımızda yaşamın her alanında mücadele veren kadınların ülkeyi eşit bir biçimde yönetme talepleri bir kez daha erkekler tarafından görmezden gelindi. Artık yeter, 14 Mayıs’ta seçmenin yüzde 50.7’si olarak sandıklarda oy kullanacağız. Biz olmadan başaramazsınız” dedi. 

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#Kadın Adayları Destekleme Derneği#KA-DER#Nuray Karaoğlu

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