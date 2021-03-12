Kadınlar şiddet sonrası soluğu Google’da aldı

‘KOCAM KEMERLE DÖVÜYOR’: Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasındaki internet aramalarını içeren rapora göre en az 7800 kadın yaşadıkları aile içi cinsel ve fiziksel şiddeti “Kocam beni ailesi yüzünden dövüyor”, “Eşim beni sürekli aşağılıyor”, “Kocam beni kemerle dövüyor”, “Eşim sürekli bağırıyor”, “Kocam aileme gitmeme izin vermiyor”, “Abim beni taciz ediyor”, “Erkek kardeşim beni istiyor” gibi ifadelerle arama motoruna yazdı.

YURTDIŞINDA EN ÇOK ALMANYA’DA: Araştırmada Türkiye dışında yaşayan ve şiddete maruz kalan kadınların yaptıkları aramalar dikkat çekti. Yapılan aramalara göre Türkçe konuşan kadınlar Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya başta olmak üzere 49 ülkede şiddete uğruyor. Türkçe konuşan kadınlar Türkiye dışında en çok Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya’da şiddetle ilgili arama yaptı.

KORONAVİRÜS ŞİDDETİ ARTTIRDI: Koronavirüs salgını sürecinde yapılan aramaların da incelendiği rapora göre salgın önlemlerinin en yoğun alındığı 2020’nin nisan ayında kadınların yaptıkları aramalar aynı yılın mart ayına oranla yaklaşık iki kat arttı. Araştırmaya göre bu ayda “Zorla evlendiriliyorum” araması yüzde 228, “Kardeşim beni dövüyor” araması yüzde 295, “Kocam beni dövüyor” araması yüzde 175 artmış görünüyor.