Kadınlar, Şehir Ormanı’nda 150 poşet çöp topladı

’Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver’ sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, Şehir Ormanı’nda kadınlara özel düzenlediği sabah yürüyüşlerine farklılık kattı. Ellerine çöp poşetlerini alan ve maske, siperlik, eldiven takan 50 kadın, bir yandan sabah yürüyüşü yaparken bir yandan da çöpleri topladı. Pet şişe, cam, maske, kapak, izmarit gibi çeşit çeşit atık, kadınlar tarafından 150 poşete sığdırıldı.

AYAKKABIDAN ŞİŞEYE, MASKEDEN POŞETE KADAR BİRÇOK ÇÖP TOPLANDI

Çöp toplamak için gönüllü olan Aygül Ağdemir, Böyle bir sosyal sorumluluğun içinde bulunmak çok güzel bir şey. İnsanlarımız çok duyarsız davranıyorlar. Yediklerini ve içtiklerini kendileri toparlasa daha iyi olacak. Bu şekilde biz destek olup toparlamaya geldik ama inşallah bir daha bu şekilde bırakmazlar dedi.

Arzu Eyüpoğlu ise, Daha önce biz buraya yürüyüş için geliyorduk. Güzelceyi gezmeye geldik ve burayı gördük. Çok kötü haldeydi ve hocalarımıza da söyledik. İnsanlarımızın burayı daha güzel tutması için bu bir ön gösterge. Kişilerin buraya geldiğinde böyle bir alanı güzel ve temiz kullanması gerekiyor. Bu çöpleri böyle atmamaları gerekiyor. Herkes kendi çöpünü alıp giderse burası daha güzelleşir. Maske, şişe, yiyecek atıkları, her türlü çöp vardı. Ben 2 poşet çöp topladım ifadelerini kullandı.

2 poşet çöp toplayan Nermin Erdoğan da, Poşetin içinden ayakkabısından tutun, şişelere kadar birçok çöp çıktı. Özellikle çok fazla maske topladım. Kimse çöplerini atmasın. Buraya gezmek için geldiğimizde tüm çöpleri poşet alıp toplamak istemiştik. Kimse çöplerini yere atmasın ve her yer temiz olsun. Bu kadar güzel bir yer varken herkes kıymetini bilmeli" diye konuştu.