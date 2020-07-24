Kadınlar ölüyor, sadece isimler değişiyor... Bahane aynı: 'Aldattı sandım'

İddiaya göre, geçen pazar günü sabah 05.00 sıralarında, Ünal Özcan, kıskançlık nedeniyle Sonbahar Özcan’ı uykusunda boğarak öldürdü. Daha sonra da bacanağını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

BACANAĞI POLİSİ ARADI

Bacanağı hemen polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede eve gitti. Polis ekipleri eve gittiğinde Ünal Özcan ortalıktan kaybolmuştu. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yatak odasındaki yatağın üzerinde Sonbahar Özcan’ın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Sonbahar Özcan’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

POLİSTEN KAÇAMADI

Ünal Özcan, ekipler tarafından Beyoğlu’nda gözaltına alındı. İfadesinde, “Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Birkaç gündür sosyal medya üzerinden birileriyle yazışıyordu. Beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle boğarak öldürdüm” dediği öne sürüldü. Ünal Özcan, Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 GÜN ÖNCE DE BOĞAZINI SIKMIŞ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ünal Özcan, “15 Temmuz akşamı aynı şekilde yazışmaları görünce çıldırdım. Kavga ettik. Boğazını sıktım. Karşılık vermedi. Titremeye başladı. Bunun üzerine bıraktım. Sabah olunca da ailesinin evine gönderdim. Daha sonra aile büyükleri araya girdi. Kendisini alarak evimize döndük” dedi.