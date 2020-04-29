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Gündem
Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Kadınlar kumar oynayan eşlerini ihbar etti

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Kadınlar kumar oynayan eşlerini ihbar etti
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı.

Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın, kumar oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

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